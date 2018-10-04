Футболисты ФК «Анжи» уже четыре месяца не видели зарплаты

Махачкала, , 14:03 — REGNUM Долги махачкалинского футбольного клуба «Анжи» из-за невыплаченных зарплат увеличились до 300 миллионов рублей. Финансовое положение клуба продолжает оставаться крайне непростым. Об этом сообщил его генеральный директор Олег Флегонтов.

Еще летом шла речь о задолженности команды в размере 250 млн рублей. С тех пор сумма продолжает увеличиваться. Зарплаты игрокам не выплачивались уже четыре месяца. Положительных изменений в финансовом состоянии «Анжи» на сегодняшний день нет, рассказал РИА «Новости» Флегонтов. Он отметил, что текущие расходы, связанные с перелетом и проживанием футболистов, взял на себя президент «Анжи» Осман Кадиев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вопрос финансирования махачкалинского клуба «Анжи» может быть решен благодаря вмешательству властей республики. Данная проблема поднималась на совещании у главы Дагестана Владимира Васильева.

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