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Рублёв проиграл Фоньини во втором круге турнира в Пекине

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3

Пекин, 4 октября 2018, 13:51 — REGNUM  Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл итальянцу Фабио Фоньини во втором круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Рублёв четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Фоньини семь эйсов и 3 из 3 реализованных брейков.

В четвертьфинале Фоньини встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даниил Медведев одержал победу над словаком Мартином Клижаном во втором круге турнира в Токио со счётом 6:4, 6:3.

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