Нападающего «Наполи» ограбили после матча с «Ливерпулем»

Неаполь, Италия, , 13:39 — REGNUM Нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика ограбили после матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, Милик возвращался домой после матча на своём автомобиле около 2:00 ночи по местному времени. В это время дорогу ему перегородил мотоцикл с двумя грабителями.

Один из нападавших подошёл к машине и направил пистолет на футболиста, заставив того отдать часы стоимостью €20 тыс. Игрок не стал оказывать сопротивление и выполнил требование, после чего преступники скрылись. Полиция начала расследование этого происшествия.

Напомним, «Наполи» одержал победу над «Ливерпулем» на 90-й минуте в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта был госпитализирован во время матча с «Наполи».