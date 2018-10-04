Новый владелец «Форс Индия» заплатил за команду «Формулы-1» 90 млн фунтов

Москва, , 13:36 — REGNUM Покупка команды «Формулы-1» «Форс Индия» обошлась новому владельцу компании Racing Point в 90 млн фунтов, сообщает motorsport.com.

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Как пояснила внешняя администрация FRP Advisory, продажу команды новым владельцам нужно было осуществить в кратчайшие сроки, поскольку к концу июля на счетах «Форс-Индии» оставалось 240 тысяч фунтов. Этого было недостаточно для выплаты зарплаты сотрудникам. А уже в августе расходы «Форс-Индии» по плану должны были составить 9,6 млн. Компания рисковала потерять своих ключевых сотрудников.

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Команда сменила название с Sahara Force India F1 Team на Racing Point Force India.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года по решению суда в команде «Форс Индия» было введено внешнее управление FRP Advisory LLP. В начале августа стало известно, что канадский консорциум бизнесменов во главе с мультимиллиардером Лоуренсом Строллом выкупил команду, чем спас её об банкротства.

Добавим, что команда «Форс Индия» выступает в «Формула 1» с 2008 года. Высшего достижения она достигла, завоевав четвертое место в Кубке конструкторов. По итогам 2018 года команда лишена всех очков в чемпионате и изменила название на «Рейсинг Пойнт Форс Индия».

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