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Нурмагомедов и Макгрегор провели открытые тренировки перед боем

Спорт

Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе

Лас-Вегас, США, 4 октября 2018, 13:08 — REGNUM  Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели открытые тренировки перед боем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Спасибо за поддержку, братья! Я погибну, но побью этого парня», — сказал Нурмагомедов после тренировки.

«Я очень быстро выйду за рамки! Мне плевать на любую борьбу, на любую технику. Я иду за жизнью этого человека и получу её, уж поверьте мне!», — заявил Макгрегор.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором за звание чемпиона UFC в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

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