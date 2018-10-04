Определились соперники российских волейболисток по второму раунду ЧМ

Осака, Япония, , 12:28 — REGNUM На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Японии, стали известны соперники сборной России по второму групповому турниру. Всего были сформированы две группы E и F по восемь команд.

Сборная России сыграет в группе F с командами США, Таиланда и Азербайджана, которые играли в группе С, а также со сборными Италии, Китая, Турции и Болгарии, игравшими в группе B. Матчи состоятся в Осаке с 7 по 11 октября.

В группе E сыграют команды Нидерландов, Сербии, Японии, Бразилии, Германии, Мексики, Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико. Матчи состоятся в Нагое.

По итогам второго группового раунда в «финал шести» выйдут по три лучшие команды из каждой группы.

Отметим, что 4 октября сборная России сыграет с командой США, которая является действующим чемпионом мира. Обе сборные начали турнир с четырёх побед подряд.

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