Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Российский форвард стал автором двух заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз», в котором «Кэпиталз» победили со счётом 7:0.

Лучшим игроком дня признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, отметившийся дублем во встрече с «Монреаль Канадиенс». Благодаря его голу в овертайме «Торонто» одержал победу со счётом 3:2.

Замкнул тройку лучших форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, который забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Калгари Флэймз» (5:2).

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