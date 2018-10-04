Бой Нурмагомедова и МакГрегора спроецируют в игре UFC 3

Ванкувер, Канада, , 10:47 — REGNUM В преддверии самого ожидаемого события мира профессиональных боёв без правил — схватки Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора, компания Electronic Arts выпустит ограниченное издание игры UFC 3 (симулятор профессиональных боёв без правил). Компания сообщила, что проведёт виртуальный поединок между бойцами при помощи своей игры. Результаты игрового боя станут известны 5 октября, за 2 дня до реального поединка.

Новое издание популярной игры UFC 3 называется Notorious Edition (Знаменитости). Оно будет доступно в течение ограниченного временного периода — до 16 октября включительно. Помимо основной игры, в новое издание входят три новых бойца: Шон О'Мэлли, Ронду Раузи и Исраэль Адесанью. Также игрокам станут доступны дополнительные 500 очков UFC Ultimate Team, пять паков Notorious Ultimate Team и один чемпион на выбор: МакГрегор, Жорж Сен-Пьер, Деметриус Джонсон, Джоанна Джедрейчик или Андерсон Силва. UFC 3 Notorious Edition уже доступна для покупки на PS4 и Xbox One.

Напоминаем, что EA Sports UFC 3 — это популярный симулятор профессиональных боёв без правил, разработанный Канадским подразделением компании Electronic Arts. Игра позволяет поучаствовать в виртуальных поединках, управляя известными бойцами UFC. Игра была, в целом, положительно принята критиками и вышла 2 февраля 2018 года на PS4 и Xbox ONE.

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