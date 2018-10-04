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Гризманн стал автором 8000-го гола в истории Лиги чемпионов

Спорт

Гол Гризманна в ворота «Брюгге» стал юбилейным

Ньон, Швейцария, 4 октября 2018, 10:33 — REGNUM  Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал автором 8000-го гола в истории Лиги чемпионов. Об этом 4 октября сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что к началу сезона 2018/19 в Лиге чемпионов было забито 7912 голов. А гол Гризманна в ворота «Брюгге», который сделал счёт 2:1 в пользу «Атлетико», стал 8000-м в истории турнира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мадридский «Атлетико» одержал победу над бельгийским «Брюгге» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

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