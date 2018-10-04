Два очка Голдобина помогли «Ванкуверу» обыграть «Калгари»

Ванкувер, Канада, , 09:37 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Калгари Флэймз» на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Ванкувера» российский нападающий Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Также голы забивали Элиас Петтерссон, Брендан Лайпсик, Джейк Виртанен и Тайлер Мотт.

Хоккеисты «Калгари» сумели отличиться дважды. Шайбы на свой счёт записали Мэттью Ткачук и Шон Монахан.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона 2018/19 стартовал 3 октября.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 5:2 (1:0, 0:0, 4:2).

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