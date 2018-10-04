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«Торонто» в овертайме вырвал победу у «Монреаля»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Торонто, Канада, 4 октября 2018, 09:30 — REGNUM  «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» отличились Арттури Лекхонен и Эндрю Шоу. «Торонто» ответил шайбами Остона Мэттьюса и Джона Тавареса.

Судьба матча решилась в дополнительное время. Победную шайбу забросил форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, оформив дубль.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона 2018/19 стартовал 3 октября.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

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