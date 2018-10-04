«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» на старте сезона НХЛ

Сан-Хосе, США, , 09:12 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Первые два периода прошли в равной борьбе. В составе «Анахайма» отличились Макс Комтуа и Рикард Раккель. «Сан-Хосе» на это ответил шайбами Эвандера Кейна и Томаша Гертла.

В третьем периоде хоккеисты «Анахайма» забросили три безответные шайбы в ворота соперника. Голы на свой счёт записали Брэндон Монтур, Адам Энрике и Картер Рауни.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона 2018/19 стартовал 3 октября. Действующим победителем турнира является клуба «Нэшвилл Предаторз». Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз».

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

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