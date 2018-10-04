Шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон»

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:0.

В составе «Вашингтона» отличились российские форварды. Евгений Кузнецов оформил дубль, а Александр Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Также по шайбе забили Ти Джей Оши, Ник Дауд, Джон Карлсон и Ларс Эллер.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ сезона 2018/19 стартовал 3 октября. Действующим победителем регулярного чемпионата является клуб «Нэшвилл Предаторз». «Вашингтон Кэпиталз» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0).

Читайте также: Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»