УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча с «Реалом»

Москва, , 08:41 — REGNUM Дисциплинарное дело в отношении российского клуба ЦСКА открыто Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после игры с испанским «Реалом» в группе G Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Московский клуб может быть наказан за блокирование болельщиками лестничных проходов на стадионе. Рассмотрение дела назначено на 18 октября. Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября футболисты ЦСКА победили в матче с «Реалом» со счетом 1:0. На стадионе «Лужники» собралось более 70 тыс. зрителей. После матча на выходе со стадиона возникла давка, тысячи людей не могли пройти к метро и станции МЦК.

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