Четверг, 4 Октября 2018 года
10:07:47 МСК

УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча с «Реалом»

Спорт

На выходе со стадиона возникла давка

Москва, 4 октября 2018, 08:41 — REGNUM  Дисциплинарное дело в отношении российского клуба ЦСКА открыто Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после игры с испанским «Реалом» в группе G Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Московский клуб может быть наказан за блокирование болельщиками лестничных проходов на стадионе. Рассмотрение дела назначено на 18 октября. Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября футболисты ЦСКА победили в матче с «Реалом» со счетом 1:0. На стадионе «Лужники» собралось более 70 тыс. зрителей. После матча на выходе со стадиона возникла давка, тысячи людей не могли пройти к метро и станции МЦК.

Читайте также: «ЦСКА» одержал историческую победу над «Реалом» в матче Лиги чемпионов

А также: ЦСКА не сможет опротестовать удаление Акинфеева в матче против «Реала»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить