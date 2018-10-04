Стадион ЧМ-2018 примет матч 1/8 Кубка России между «Ростовом» и «Зенитом»

Ростов-на-Дону, , 08:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоится матч 1/8 Кубка России. Футбольный поединок между «Ростовом» и «Зенитом» (Санкт-Петербург) пройдёт на «Ростов-Арене». Место проведения игры определено в ходе состоявшейся жеребьевки.

Известно, что матч состоится 31 октября или 1 ноября. Точное время и дата проведения станут известны позднее.

ИА REGNUM напоминает, что футбольный клуб «Ростов» стартовал в Кубке России с уверенной победой в матче с командой «Сызрань-2003». Игра состоялась на на стадионе «Кристалл» в Сызране 26 сентября. Подопечные Валерия Карпиназабили в ворота хозяев поля четыре безответных мяча — 4:0.

«Все сыграли на максимуме, мы посмотрели игроков в условиях «близких к боевым», — прокомментировал игру главный тренер жёлто-синих.