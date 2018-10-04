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Финт Неймара назван моментом дня в Лиге чемпионов

Спорт

Эпизод произошёл в матче с «Црвеной Звездой»

Ньон, Швейцария, 4 октября 2018, 08:26 — REGNUM  Финт нападающего французского ПСЖ Неймара в матче с «Црвеной Звездой» признан моментом дня в Лиге чемпионов. Об этом 4 октября сообщается на сайте УЕФА.

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1047609654577127424

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов прошёл в Париже и завершился победой ПСЖ с разгромным счётом 6:1. В этом матче Неймар забил три гола.

В текущем розыгрыше турнира бразилец сыграл в двух матчах и отметился тремя забитыми голами и результативной передачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов.

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