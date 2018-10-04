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Акинфеев установил рекорд по числу «сухих» матчей в Лиге чемпионов

Спорт

Матч с «Реалом» стал для Акинфеева восьмым без пропущенных мячей в турнире

Москва, 4 октября 2018, 08:07 — REGNUM  Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд среди российских вратарей по числу «сухих» матчей в Лиге чемпионов. Об этом 4 октября сообщает «Чемпионат».

Акинфеев отыграл на ноль в игре против мадридского «Реала» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Этот матч стал для него восьмым без пропущенных мячей в турнире.

По этому показателю Акинфеев превзошёл бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева и другого вратаря санкт-петербургского клуба Юрия Лодыгина, у которых по семь «сухих» матчей в главном европейском турнире.

Напомним, 2 октября на стадионе «Лужники» в Москве состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА принимал действующего победителя турнира — мадридский «Реал». Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0.

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