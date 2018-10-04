Ньон, Швейцария, , 07:56 — REGNUM Названы претенденты на лучший гол недели в Лиге чемпионов. Об этом 4 октября сообщается на сайте УЕФА.

Среди претендентов оказались нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала за первый гол в ворота «Янг Бойз» (3:0), форвард «ПСЖ» Неймар — за третий гол в матче с «Црвеной Звездой» (6:1), нападающий «Брюгге» Арно Грёневельд — за гол в ворота «Атлетико» (1:3) и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич — за гол во встрече с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2).

Лучший гол будет определён по итогам голосования болельщиков, которое проводится на сайте УЕФА.

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