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«Наполи» вырвал победу у «Ливерпуля» на 90-й минуте матча

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Неаполь, Италия, 4 октября 2018, 07:33 — REGNUM  «Наполи» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Победу клубу из Неаполя принёс точный удар нападающего Лоренцо Инсинье на 90-й минуте матча.

На сегодняшний день в группе С лидирует «Наполи» набравший четыре очка. «Ливерпуль» и «ПСЖ» имеют в своём активе по три очка. Замыкает таблицу «Црвена Звезда», на счету которой одно очко.

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