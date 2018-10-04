«Интер» одержал волевую победу над «ПСВ»

Эйндховен, Нидерланды, , 07:25 — REGNUM Миланский «Интер» одержал волевую победу над голландским «ПСВ» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

«ПСВ» вышел вперёд на 27-й минуте встречи, когда отличился Пабло Росарио. «Интеру» удалось восстановить равновесие за минуту до перерыва благодаря точному удару Раджи Найнгголана.

Победу миланскому клубу принёс аргентинский форвард Мауро Икарди, который забил гол на 60-й минуте матча.

На сегодняшний день в группе B «Барселона» и «Интер» делят первое место, в активе команд по шесть очков. «Тоттенхэм» и «ПСВ» после двух туров очков не набрали.

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