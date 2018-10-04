«Барселона» добилась победы в матче с «Тоттенхэмом» благодаря дублю Месси

Лондон, , 07:08 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Барселона» забила два гола уже в первом тайме благодаря точным ударам Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича.

Во второй половине встречи «Тоттенхэм» смог дважды сократить отставание в счёте. Отличились Гарри Кейн и Эрик Ламела. Однако победу «Барселоне» принёс дубль Лионеля Месси.

На сегодняшний день в группе B «Барселона» и «Интер» делят первое место, в активе команд по шесть очков. «Тоттенхэм» и «ПСВ» после двух туров очков не набрали.

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