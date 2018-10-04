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«Монако» потерпел разгромное поражение от «Боруссии»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Дортмунд, Германия, 4 октября 2018, 06:51 — REGNUM  Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над «Монако» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Боруссии» голы забили Якоб Ларссен, Пако Алькасер и Марко Ройс. Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте.

На сегодняшний день в группе А «Атлетико» и «Боруссия» делят первое место, в активе команд по шесть очков. «Брюгге» и «Монако» после двух туров очков не набрали.

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