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«Атлетико» одержал уверенную победу над «Брюгге»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Мадрид, 4 октября 2018, 06:46 — REGNUM  Мадридский «Атлетико» одержал победу над бельгийским «Брюгге» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Атлетико» дубль оформил французский нападающий Антуан Гризманн, ещё один гол на счету Коке. «Брюгге» ответил голом Арне Грёневельда.

На сегодняшний день «Атлетико» и «Боруссия» делят первое место в группе А, в активе команд по шесть очков. «Брюгге» и «Монако» после двух туров очков не набрали.

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