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«Порту» с минимальным счётом обыграл «Галатасарай»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

«Порту» с минимальным счётом обыграл «Галатасарай»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Гол

Порту, Португалия, 4 октября 2018, 06:38 — REGNUM  Португальский «Порту» одержал победу над турецким «Галатасараем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий португальской команды Мусса Марега, отличившийся на 49-й минуте встречи.

На сегодняшний день «Порту» и «Шальке» делят первое место в группе D, в активе команд по четыре очка. «Галатасарай» находится на третьем месте с тремя очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский «Локомотив» проиграл немецкому «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Локомотив» упустил возможность набрать очки в матче ЛЧ против «Шальке-04»

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