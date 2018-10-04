«Порту» с минимальным счётом обыграл «Галатасарай»

Порту, Португалия, , 06:38 — REGNUM Португальский «Порту» одержал победу над турецким «Галатасараем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий португальской команды Мусса Марега, отличившийся на 49-й минуте встречи.

На сегодняшний день «Порту» и «Шальке» делят первое место в группе D, в активе команд по четыре очка. «Галатасарай» находится на третьем месте с тремя очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский «Локомотив» проиграл немецкому «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1.

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