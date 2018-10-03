«Пари Сен-Жермен» разгромил «Црвену Звезду» со счетом 6:1 в матче ЛЧ

Париж, , 21:54 — REGNUM 3 октября на стадионе «Парк де Пренс» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Црвена Звезда», завершившийся со счетом 6:1 в пользу парижского клуба.

На экваторе первой половины лидер сборной Бразилии Неймар Жуниор открыл счет — 1:0. Через 2 минуты Неймар оформил дубль, замкнув прострел Килиана Мбаппе — 260. На 37-й минуте Эдинсон Кавани довел счет до разгромного — 3:0, Через 5 минут Анхель Ди Мария забил четвертый в ворота Милана Боряна — 4:0. На середине второго тайма Килиан Мбаппе стал автором гола после передачи Кавани — 5:0. Через 4 минуты Марко Марин забил «гол престижа» — 5:1. В конце матча Неймар довершил разгром, оформив хэт-трик — 6:1.

Статистика матча («ПСЖ"/"Црвена Звезда»)

Удары 32/5

Удары в створ ворот 17/3

Владение 70%/30%

Нарушения 10/16

Угловые 13/0

Набрав 3 очка «ПСЖ» поднялся на первую строчку группы C. «Црвена Звезда» с одним очком осталась на последнем месте.

Стартовые составы на матч:

«ПСЖ»: Ареола, Сильва, Кимпембе, Менье, Верратти, Бернат, Ди Мария, Рабио, Мбаппе, Неймар, Кавани.

«Црвена Звезда»: Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Савич, Йовичич, Крстичич, Марин, Чаушич, Симич, Бен Набуан.

Главный арбитр матча: Карлос Диас.

Предупреждения: Стйокович — 68, Павков — 75.

Голы: Неймар 20 — 1:0, Неймар 22 — 2:0, Кавани 37 — 3:0, Ди Мария 42 — 4:0, Мбаппе 70 — 5:0, Марин 74 — 5:1, Неймар 81 — 6:1.