«Локомотив» упустил возможность набрать очки в матче ЛЧ против «Шальке-04»

Москва, , 21:50 — REGNUM 3 октября на стадионе «РЖД Арена» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Локомотив» и «Шальке-04», завершившийся со счетом 0:1 в пользу гостей из Гельзенкирхена.

Единственный мяч в конце второго тайма американский опорный полузащитник Уэстон Мак-Кенни открыл счет и вывел гостей вперед, замкнув навес Евгения Коноплянки — 0:1.

Статистика матча («Локомотив"/"Шальке-04»)

Удары 11/12

Удары в створ ворот 1/3

Владение 49%/51%

Нарушения 15/10

Угловые ¾

Набрав 4 очка «Шальке-04» поднялся на 1-ю позицию группы D. «Локомотив» без очков остался на последнем месте.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Хеведес, Игнатьев, Кверквелия, Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Эдер.

«Шальке-04»: Фарманн, Мендил, Калиджури, Сане, Налдо, Мак-Кенни, Маскарель, Ут, Коноплянка, Руди, Эмболо.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Маскарель — 18, Хеведес — 19, Кверквелия — 43, Игнатьев — 45, Мак-Кенни — 52.

Голы: Мак-Кенни 88 — 0:1.