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Аркадий Дворкович стал президентом ФИДЕ

Спорт

Кирсан Илюмжинов в выборах не участвовал

Аркадий Дворкович стал президентом ФИДЕ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шахматы

Батуми, Грузия, 3 октября 2018, 19:35 — REGNUM  Бывший вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович был избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Заседание генеральной ассамблеи ФИДЕ прошло сегодня в Батуми (Грузия).

В выборах президент ФИДЕ участвовали три кандидата — Дворкович, Георгиос Макропулос и Найджел Шорт. При этом Шорт ещё до начала голосования снял свою кандидатуру.

Большинство голосов было отдано за Дворковича. При этом его оппонент — президент греческой шахматной федерации Георгиус Макропулос остался недоволен итогами выборов.

По словам Макропулоса, выборы якобы проходили в неравных условиях, так как Дворковичу будто бы оказывал помощь дипломатический корпус России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИДЕ с 1995 года руководил Кирсан Илюмжинов. Последние несколько лет США всеми силами пытались убрать его с этой должности и даже внесли Илюмжинова в черные санкционные списки. В нынешних выборах Илюмжинов не участвовал.

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Шахматы
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