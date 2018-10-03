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В Неаполе произошли столкновения между фанатами «Наполи» и «Ливерпуля»

Спорт

Один человек пострадал, предполагаемые виновники задержаны

Неаполь, Италия, 3 октября 2018, 17:26 — REGNUM  Один человек получил тяжелые травмы в результате массового столкновения фанатов футбольных клубов «Наполи» и «Ливерпуль» на улицах Неаполя, сообщает Il Messagero в среду, 3 октября.

Предполагается, что инициаторами столкновения были фанаты «Наполи». Нападение произошло рядом с одним из спортивных баров.

Сотрудники полиции задержали 28 местных жителей, подозреваемых в причастности к инциденту, добавляет издание.

Вечером в среду «Наполи» и «Ливерпуль» проведут матч группового этапа Лиги чемпионов.

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Футбол
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