В Неаполе произошли столкновения между фанатами «Наполи» и «Ливерпуля»

Неаполь, Италия, , 17:26 — REGNUM Один человек получил тяжелые травмы в результате массового столкновения фанатов футбольных клубов «Наполи» и «Ливерпуль» на улицах Неаполя, сообщает Il Messagero в среду, 3 октября.

Предполагается, что инициаторами столкновения были фанаты «Наполи». Нападение произошло рядом с одним из спортивных баров.

Сотрудники полиции задержали 28 местных жителей, подозреваемых в причастности к инциденту, добавляет издание.

Вечером в среду «Наполи» и «Ливерпуль» проведут матч группового этапа Лиги чемпионов.