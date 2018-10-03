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Медведев обыграл Клижана во втором круге турнира в Токио

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3

Токио, 3 октября 2018, 14:44 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над словаком Мартином Клижаном во втором круге турнира в Токио. Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между представителем Канады Милошем Раоничем и японцем Йосуке Ватануки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом круге турнира в Токио Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана.

Читайте ранее в этом сюжете: Теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Токио

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