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Определились хозяева поля в матчах 1/8 финала Кубка России

Спорт

В Москве прошла жеребьёвка, определившая хозяев поля

Москва, 3 октября 2018, 14:34 — REGNUM  В Москве прошла жеребьёвка, определившая хозяев поля в матчах 1/8 финала Кубка России. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

На своих домашних стадионах на этой стадии турнира сыграют «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», Ахмат» и «Урал». Матчи состоятся 30 октября и 1 ноября.

Отметим, что последний матч 1/16 Кубка России между «Тюменью» и ЦСКА состоится 10 октября. В случае победы ЦСКА будет проведена дополнительная жеребьевка. Если выиграет клуб из Тюмени, он встретится в гостях с «Оренбургом».

  • «Локомотив» — «Енисей»
  • «Крылья Советов» — «Краснодар»
  • «Рубин» — «Динамо»
  • «Урал» — «Нижний Новгород»
  • «Ростов — «Зенит»
  • «Спартак» — «Анжи»
  • «Ахмат» — «Арсенал»

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