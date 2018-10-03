Определились хозяева поля в матчах 1/8 финала Кубка России

Москва, , 14:34 — REGNUM В Москве прошла жеребьёвка, определившая хозяев поля в матчах 1/8 финала Кубка России. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

На своих домашних стадионах на этой стадии турнира сыграют «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», Ахмат» и «Урал». Матчи состоятся 30 октября и 1 ноября.

Отметим, что последний матч 1/16 Кубка России между «Тюменью» и ЦСКА состоится 10 октября. В случае победы ЦСКА будет проведена дополнительная жеребьевка. Если выиграет клуб из Тюмени, он встретится в гостях с «Оренбургом».