Определились хозяева поля в матчах 1/8 финала Кубка России

Москва, 3 октября 2018, 14:34 — REGNUM В Москве прошла жеребьёвка, определившая хозяев поля в матчах 1/8 финала Кубка России. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.
На своих домашних стадионах на этой стадии турнира сыграют «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», Ахмат» и «Урал». Матчи состоятся 30 октября и 1 ноября.
Отметим, что последний матч 1/16 Кубка России между «Тюменью» и ЦСКА состоится 10 октября. В случае победы ЦСКА будет проведена дополнительная жеребьевка. Если выиграет клуб из Тюмени, он встретится в гостях с «Оренбургом».
- «Локомотив» — «Енисей»
- «Крылья Советов» — «Краснодар»
- «Рубин» — «Динамо»
- «Урал» — «Нижний Новгород»
- «Ростов — «Зенит»
- «Спартак» — «Анжи»
- «Ахмат» — «Арсенал»