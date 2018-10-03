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ЦСКА не сможет опротестовать удаление Акинфеева в матче против «Реала»

Спорт

Апелляции возможны только в том случае, если судья ошибся, наказав не того игрока

Москва, 3 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Московский ЦСКА не сможет опротестовать удаление голкипера Игоря Акинфеева в матче против «Реала». Об этом 3 октября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что апелляции по поводу предупреждения или удаления футболиста после получения им двух жёлтых карточек возможны только в том случае, если судья ошибся, наказав не того игрока.

Напомним, румынский арбитр Овидиу Хацеган в конце матча между ЦСКА и «Реалом» показал Акинфееву две жёлтые карточки подряд. Голкипер «армейцев» пытался показать судье, что на защитнике ЦСКА были нарушены правила.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября на стадионе «Лужники» в Москве прошёл матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА принимал действующего победителя турнира — мадридский «Реал». Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «ЦСКА» одержал историческую победу над «Реалом» в матче Лиги чемпионов

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