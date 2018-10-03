Испанское СМИ: «Реал» проиграл русским

Мадрид, , 13:51 — REGNUM Игра в Москве стала третьей неудачей подряд для подопечных Лопетеги, пишет испанское издание 20 minutos. К тому же мадридской команде снова не удалось забить, как и в двух предыдущих матчах.

Противостояние с ЦСКА не заладилось для «Реала» с самого начала. Результатом не лучшей игры подопечных Лопетеги стал гол московской команды уже на второй минуте встречи. После этого невезение и неточная игра не оставляли испанцев и привели к тому, что российские футболисты одержали победу с минимальным счетом (1:0).

Три матча, в которых не удалось ни выиграть, ни даже забить, один за другим обрушились на мадридский «Реал». Без сомнения, никто не ожидал таких плохих результатов от победителей Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Несмотря на отсутствие Серхио Рамоса, Марсело, Иско и Бэйла, Хулен Лопетеги в начале матча не выпустил на поле Модрича и отдал центр поля Себальосу, в то время как Регилон дебютировал в качестве левого защитника. В атаке Лукас Васкес присоединился к Бензема и Асенсио.

Тем не менее планы «Реала» быстро пошли прахом, когда уже после первой минуты матча игрок ЦСКА Никола Влашич воспользовался чудовищной ошибкой Тони Крооса при передаче назад. Хорват перехватил мяч и забил гол.

В результате после встречи в Москве Мадрид потерял лидерство в группе, уступив его московской команде. В другом матче Лиги чемпионов игроки «Ромы» разгромили «Викторию Пльзень» со счетом 5:0.