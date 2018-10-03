«Металлург» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Варфоломеева

Пекин, , 13:48 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккеисты «Металлурга» забросили три шайбы в ворота голкипера китайского клуба Александра Лазушина. Счёт в матче открыл Виктор Антипин, а затем дубль оформил Павел Варфоломеев. «Куньлунь» смог ответить «голом престижа», отличился Брэндон Ип.

На сегодняшний день «Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 18 очков в 14 матчах. «Куньлунь» идёт на 18-м месте, в его активе 10 очков в 12 играх.

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорс) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

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