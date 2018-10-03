Российские волейболистки обыграли Южную Корею в матче чемпионата мира

Кобе, Япония, , 13:08 — REGNUM Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Южной Кореи в матче чемпионата мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:15).

Самыми результативными в составе российской команды стали Наталия Гончарова и Ксения Парубец, набравшие 24 и 10 очков соответственно. В составе сборной Южной Кореи 18 очков набрала Пак Чжон А.

Для российской команды эта победа стала четвёртой в четырёх матчах на чемпионате мира. В следующем матче сборная России встретится с командой США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские волейболистки обыграли команду Азербайджана со счётом 3:0. Также они взяли верх над командами Тринидада и Тобаго со счётом 3:0 и Таиланда со счётом 3:2.

Сборная России — Сборная Южной Кореи — 3:0 (25:23, 25:20, 25:15).

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