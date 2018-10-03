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Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП в Италии

Спорт

Роккиджани погиб в автомобильной катастрофе 2 октября

Рим, 3 октября 2018, 12:27 — REGNUM  Бывший чемпион мира по боксу Грациано Роккиджани погиб в автомобильной катастрофе 2 октября, сообщает Spiegel.

Боксёр попал в ДТП в Италии, которое привело к его гибели. Смерть спортсмена подтвердил его менеджер, который не уточнил подробности аварии и обстоятельства гибели Роккиджани.

Отметим, что на профессиональном ринге Роккиджани выступал с 1983 по 2003 год. За это время он провёл 48 боёв, в которых одержал 41 победу. Роккиджани был чемпионом мира по боксу по версии IBF — во втором среднем весе и по версии WBC — в полутяжёлом весе.

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