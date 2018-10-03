В Калининграде проходит эстафета огня зимней Универсиады-2019

Калининград, , 11:30 — REGNUM В Калининграде сегодня, 3 октября, состоится эстафета огня зимней Универсиады-2019, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В эстафете примут участие 20 факелоносцев, среди них — пятикратная олимпийская чемпионка и министр спорта региона Наталья Ищенко, вице-чемпион мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев, четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Ашапатов, руководитель благотворительного центра помощи детям София Лагутинская и другие.

Церемония встречи огня и старт эстафеты запланированы у собора на острове Канта, а финиш и зажжение городской чаши состоятся на территории у главного корпуса БФУ им. И. Канта. Старт эстафеты будет дан в полдень по местному времени (13.00 по мск), продлится час, после чего состоится праздничный концерт. Улицы по маршруту эстафеты будут перекрыты.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдёт со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют в Красноярске 76 комплектов наград по 11 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.

Всего маршрут эстафеты огня Универсиады охватит 30 городов за 164 дня, объединив 665 факелоносцев и две тысячи волонтёров. Событие стартовало в Москве. Калининград станет вторым городом на пути эстафеты.