Лайович неожиданно обыграл Димитрова на турнире в Пекине

Пекин, , 10:20 — REGNUM Сербский теннисист Душан Лайович одержал победу над болгарином Григором Димитровым во втором круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 6:4, 2,6, 6:4.

Лайович четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйса, девять ошибок на подаче и 5 из 5 реализованных брейков.

Во втором круге Лайович встретится с победителем матча между британцем Кайлом Эдмундом и итальянцем Маттео Берреттини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в первом круге турнира в Пекине.

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