«Ривер Плейт» сыграет с «Гремио» в полуфинале Кубка Либертадорес

Буэнос-Айрес, , 09:37 — REGNUM Аргентинский «Ривер Плейт» встретится с бразильским «Гремио» в полуфинале Кубка Либертадорес.

«Ривер Плейт» обыграл в ответном матче ¼ финала другой аргентинский клуб — «Индепендьенте» со счётом 3:1. Первая игра завершилась нулевой ничьей.

«Гремио» одержал разгромную победу над аргентинским клубом «Атлетико Тукуман» — 4:0. Первый матч также завершился в пользу «Гремио» — 2:0.

За выход в финал «Ривер Плейт» и «Гремио» сыграют друг с другом. Два других полуфиналиста определятся в матчах «Бока Хуниорс» — «Крузейро» и «Коло-Коло» — «Палмейрас».

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