«Лейкерс» проиграли «Денверу» в предсезонном матче НБА

Денвер, США, , 09:21 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денвер Наггетс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Денвера» Мэйсон Пламли, набравший 23 очка. В составе «Лейкерс» 15 баллов на счету центрового Джавала Макги.

Новичок «Лейкерс» Леброн Джеймс, который в летнее межсезонье перешёл из «Кливленда» набрал 13 очков.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) —113:111 (26:33, 22:26, 30:25, 35:27).

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