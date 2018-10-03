Халилходжич назначен главным тренером «Нанта»

Нант, Франция, , 08:50 — REGNUM Новым главным тренером французского клуба «Нант» стал боснийский специалист Вахид Халилходжич. Об этом сообщается на сайте клуба.

На посту наставника команды Халилходжич сменил Мигеля Кардосо, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов. В настоящее время «Нант» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Отметим, что 65-летний боснийский специалист ранее тренировал такие клубы, как ПСЖ, «Лилль», «Ренн», загребское «Динамо» (Загреб) и «Трабзонспор», а также работал сборные Японии и Кот-д'Ивуара.

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