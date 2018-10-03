Среда, 3 Октября 2018 года
10:15:41 МСК

«Авангард» одержал самую крупную победу в сезоне

Спорт

«Авангард» разгромил «Витязь» со счётом 6:0

Подольск, Московская область, 3 октября 2018, 08:19 — REGNUM  Омский «Авангард» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

Хоккеисты «Авангарда» забросили шесть безответных шайб в ворота подмосковного клуба. В составе омского клуба Максим Чудинов оформил дубль. Также отличились Денис Зернов, Илья Михеев, Кирилл Семёнов и Егор Мартынов.

На сегодняшний день «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 24 очка в 13 матчах. «Витязь» идёт на 16-м месте, в его активе 11 очков в 14 играх.

«Витязь» (Подольск) — «Авангард» (Омск) —0:6 (0:0, 0:3, 0:3).

Читайте также: СКА в гостях разгромил «Спартак»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить