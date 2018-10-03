«Авангард» одержал самую крупную победу в сезоне

Подольск, Московская область, , 08:19 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

Хоккеисты «Авангарда» забросили шесть безответных шайб в ворота подмосковного клуба. В составе омского клуба Максим Чудинов оформил дубль. Также отличились Денис Зернов, Илья Михеев, Кирилл Семёнов и Егор Мартынов.

На сегодняшний день «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 24 очка в 13 матчах. «Витязь» идёт на 16-м месте, в его активе 11 очков в 14 играх.

«Витязь» (Подольск) — «Авангард» (Омск) —0:6 (0:0, 0:3, 0:3).

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