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Дибала о хет-трике в матче с «Янг Бойз»: «Я мечтал сыграть именно так»

Спорт

«Ювентус» разгромил «Янг Бойз» со счётом 3:0, все три гола забил Пауло Дибала

Дибала о хет-трике в матче с «Янг Бойз»: «Я мечтал сыграть именно так»
Дибала. Ювентус

Турин, Италия, 3 октября 2018, 08:11 — REGNUM  Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал итог матча Лиги чемпионов против швейцарского клуба «Янг Бойз». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я мечтал сыграть именно так. Мы правильно подошли к этому матчу и полностью выполнили задуманное. Я всегда хочу играть, стараюсь работать над своей формой», — сказал Дибала.

Он также добавил, что «Ювентус» в этом матче играл без Криштиану Роналду, и команде было труднее без него.

Напомним, «Ювентус» разгромил «Янг Бойз» со счётом 3:0. Все три гола туринской команды забил Пауло Дибала. В матче не принял участия Криштиану Роналду из-за красной карточки, полученной в матче с «Валенсией».

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