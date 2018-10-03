Головин сыграет за «Монако» в матче с «Боруссией»

Монако, , 07:51 — REGNUM Российский полузащитник Александр Головин сыграет за «Монако» в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Об этом заявил главный тренер команды Леонарду Жардим, сообщается на сайте клуба.

«Головин — игрок высокой квалификации. Он тренировался 12 дней и принял участие в нескольких матчах. Он сыграет с «Боруссией», — сказал Жардим.

Напомним, Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. В августе он получил травму на тренировке, из-за чего был вынужден пропустить начало сезона.

В составе своего нового клуба он дебютировал 21 сентября, выйдя на замену на 72-й минуте в матче чемпионата Франции против «Нима» (1:1). К настоящему времени хавбек провел три матча, из которых в одном вышел на поле в стартовом составе.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» состоится 3 октября в Дортмунде.

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