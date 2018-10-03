Вратарь «Арсенала» Петр Чех выбыл на месяц из-за травмы

Лондон, , 07:39 — REGNUM Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех выбыл на месяц из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Чех получил травму подколенного сухожилия в матче седьмого тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (2:0), который состоялся 29 сентября. Он покинул поле в конце первого тайма, вместо него вышел немец Бернд Лено, перешедший в команду в летнее межсезонье.

4 октября «Арсенал» на выезде сыграет с «Карабахом» в матче группового этапа Лиги Европы. 7 октября команда Унаи Эмери встретится в гостях с «Фулхэмом» в матче чемпионата Англии.

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