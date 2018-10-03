Гончаренко: «Влашич стал лидером нашего пионеротряда»

Москва, , 07:22 — REGNUM Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своей команды в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Гончаренко дал комментарий журналистам на послематчевой пресс-конференции.

«Что касается игры, то мы хорошо поработали в защите, были сплоченными, смелыми, дерзкими. Мы хорошо оборонялись. Быстрый гол с одной стороны усилил давление, но с другой — снял с нас какие-то оковы», — сказал Гончаренко.

Он также добавил, что соперником ЦСКА был лучший клуб Европы, поэтому до последних секунд матча нельзя было расслабляться.

Гончаренко также отметил игру полузащитника Николы Влашича. По словам тренера, Влашич пришел в команду и понял, что в «нашем пионеротряде надо быть лидером». Он стал лидером, качественно отработав как в атаке, так и в обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Москве на стадионе «Лужники» состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА принимал действующего победителя турнира — мадридский «Реал». Встреча завершилась победой российского клуба со счётом 1:0.

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