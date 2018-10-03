Хавбек «Локомотива» Фарфан не примет участия в матче с «Шальке»

Москва, , 06:57 — REGNUM Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан не примет участия в матче Лиги чемпионов с немецким «Шальке». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что игрок, получивший повреждение боковой связки, прошёл углубленное медицинское обследование, по результатам которого был скорректирован срок восстановления.

Оказалось, что реабилитация перуанского хавбека займёт больше времени, чем ожидалось.

Фарфан не играл в трех последних матчах «Локомотива» — в чемпионате России с «Зенитом» (3:5) и «Ахматом» (2:0), а также с «Балтикой» (3:2) в Кубке России.

Напомним, «Локомотив» сыграет с «Шальке» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Москве 3 октября.

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