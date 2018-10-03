«Барселона» стала первым клубом с годовым доходом более $1 млрд

Барселона, Испания, , 06:49 — REGNUM «Барселона» стала первым футбольным клубом, годовой доход которого превысил $1 млрд. Об этом сообщается на сайте клуба.

Доход «Барселоны» по итогам финансового года 2017/18 составил $1,05 млрд. Согласно прогнозам, в следующем сезоне этот показатель составит $1,105 млрд.

Отмечается, что стратегический план развития клуба предполагает рост доходов к 2021 году до $1,150 млрд.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Барселона» стала чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. В Лиге чемпионов команда сумела дойти только до четвертьфинала. фу