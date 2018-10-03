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Моуринью назвал справедливым результат матча с «Валенсией»

Спорт

«МЮ» и «Валенсия» завершили матч нулевой ничьей

Манчестер, Великобритания, 3 октября 2018, 06:40 — REGNUM  Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал результат матча Лиги чемпионов с «Валенсией» справедливым. Об этом 3 октября сообщается на сайте клуба.

«Неудачный вечер. У нас не получилось добиться нужного результата. Все понимали, что поражение поставит нас в сложную ситуацию. Но я принимаю ничью как справедливый результат», — сказал Моуринью.

Он также добавил, что группа H, в которой играет «МЮ», очень сложная. По его словам, команда попытается взять очки в двух матчах с «Ювентусом»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» завершили матч нулевой ничьей.

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