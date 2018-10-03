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СКА в гостях разгромил «Спартак»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:0

Москва, 3 октября 2018, 06:26 — REGNUM  Санкт-петербургский СКА нанес разгромное поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

Хоккеисты СКА забросили шесть безответных шайб в ворота московского клуба. В составе «армейцев» Павел Дацюк оформил дубль. Также отличились Александр Дергачёв, Владислав Гавриков, Ярно Коскиранта и Алексей Кручинин.

На сегодняшний день СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команда 19 очков в 12 матчах. «Спартак» идёт на 15-м месте, в его активе 12 очков в 12 играх.

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) —0:6 (0:2, 0:1, 0:3).

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