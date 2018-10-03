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«Валенсия» и «МЮ» расписали мировую — 0:0

Спорт

Набрав 4 очка «МЮ» укрепился на 2-й строчке группы H. «Валенсия», набрав 1 очко, идет позицией ниже

«Валенсия» и «МЮ» расписали мировую — 0:0
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья

Лондон, 3 октября 2018, 00:02 — REGNUM  2 октября на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние между «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («МЮ"/"Валенсия»)

Удары 13/8

Удары в створ ворот 3/1

Процент владения 51%/49%

Угловые 9/1

Нарушения правил 14/13

Набрав 4 очка «МЮ» укрепился на 2-й строчке группы H. «Валенсия», набрав 1 очко, идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Шоу, Валенсия, Погба, Феллайни, Матич, Санчес, Лукаку, Рашфорд.

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гайа, Пиччини, Гарай, Парехо, Коклен, Родриго, Батшуайи.

Бригада арбитров: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич.

Желтые карточки: Коклен — 21, Родриго — 32, Парехо — 45, Пиччини — 85, Лукаку — 86, Гайа — 87, Кондогбья — 90+2.

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